2023/05/01 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد النقابات في فرنسا لإحياء يوم "تاريخي" لعيد العمال، الإثنين، إذ تتوقع نزول ما يصل إلى 1,5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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