مقتل مراهق فلسطيني وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا

2023/05/01 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل الفلسطيني جبريل محمد اللدعة، 17 عاما، بعدما أصيب برصاصة في رأسه، أطلقتها القوات الاسرائيلية في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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