جدول أعمال جلسة البرلمان يخلو من مناقشة مشروع قانون الموازنة

2023/05/01 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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خلا جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية مناقشة عدد من مشاريع القوانين ومن بينها القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون الناجيات الأيزيديات ومناقشة انضمام العراق للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

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