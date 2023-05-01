الأمن الوطني يقبض على ستة إرهابيين في ثلاث محافظات

2023/05/01 | 12:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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