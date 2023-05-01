2023/05/01 | 12:50 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذاعة الناصرية: الشرطة البيئية تجري جولات ميدانية في الاهوار لتوعية السائحين بالحفاظ على المسطح المائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/01 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذاعة الناصرية: الشرطة البيئية تجري جولات ميدانية في الاهوار لتوعية السائحين بالحفاظ على المسطح المائي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اذاعة الناصرية: الشرطة البيئية تجري جولات ميدانية في الاهوار لتوعية السائحين بالحفاظ على المسطح المائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).