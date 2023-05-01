أحدهم كان هارباً للخارج.. الإطاحة بـ6 إرهابيين في ثلاث محافظات

2023/05/01 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الاثنين، القبض على ستة إرهابيين في

بغداد والانبار وكركوك.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارزنا القت القبض على (6)

إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض

قضا

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