إجلاء 19 عراقيا من السودان إلى مدينة جدة السعودية

2023/05/01 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية

العراقية، اليوم الاثنين، عن إجلاء 19

مواطنا عراقيا من السودان إلى مدينة جدة

في السعودية.

وقال أحمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه تم إجلاء (19)

مو

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