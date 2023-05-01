السوداني: جدّيتنا في تحريك الاقتصاد تستهدف خلق فرص عمل إضافية

2023/05/01 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، التهنئة لعمال العراق بمناسبة عيدهم، فيما أشار إلى حرص الحكومة على تفعيل قانون العمل.

وقال السوداني في بيان، "في العيد العالمي للعمّال، يطيب لنا أن نقدّم أجمل عبارات التهنئة والتقدير للأيادي العاملة في عراقنا الكريم، من النساء والرجال العاملين في القطّاع العام والخاص، وكلّ من يواصل البذل مؤمناً بقيمة العمل، فبالعمل فقط نصنع الفارق نحو حاضر مستقر آمن، ومستقبل واعد ورفاه اجتماعي مُستدام".

وأضاف، "مكانتكم في مركز أي تطوّر أو خطّة تقدّمية، تجعلنا نعوّل أولاً على ما تبذلونه من جهد لتحقيق أولويات حكومتنا في تفعيل الصناعة وإعادة دوران عجلة المكائن بمصانعنا في القطاع الحكومي والخاص"، منوها بأن "هذا لن يتحقق من دون اليد العاملة العراقية المخلصة، التي نرتكز عليها أيضاً في خططنا للتنمية الزراعية، ومن هنا يكتسب عيد العمال أبعاداً ومعانيَ كثيرة في بلدنا العزيز، الذي هو بأمسّ الحاجة اليوم لعطاء أبنائه وجهودهم".

وتابع أن "جدّيتنا في تحريك الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تستهدف بالأساس خلق فرص عمل إضافية، وإيماناً منّا بأنّ مسار التنمية يبدأ باستثمار الشباب، سارعنا بإطلاق مبادرات واعدة، منها منصّة (ريادة) الهادفة إلى تقديم بيئة فعّالة لاستثمار الطاقات وتوظيفها بأماكنها الصحيحة، وكذلك منصّة (مهن) للتوظيف وتوفير قاعدة بيانات تزيد من فرصة الحصول على عمل ملائم في القطاع الخاص".

ولفت إلى أن "الحكومة تحرص، ضمن برنامجها، على تفعيل قانون العمل، وقد بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ينصف شريحة العاملين في القطاع الخاص، ليكون مظلةَ حمايةٍ لفضاء العمل، وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً".

وأوضح، أنه "في هذا اليوم المميز، ننتهز الفرصة لنحيّي الروح المفعمة بالالتزام والانضباط والإخلاص، التي يتحلّى بها العاملون العراقيون، الذين حققوا خطوات مهمة في خدمة شعبنا، خلال مدّة زمنية قصيرة، وصار الإنجاز واضحاً أمام عين المواطن، ليستعيد ثقته بمسار الدولة عبر ما تقدمونه من عمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: جدّيتنا في تحريك الاقتصاد تستهدف خلق فرص عمل إضافية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: جدّيتنا في تحريك الاقتصاد تستهدف خلق فرص عمل إضافية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).