التجارة تناقش إطلاق بيع السيارات بالتقسيط وإنشاء مدينة معارض في أطراف بغداد

2023/05/01 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن طرح 12 خطة من ضمنها بيع السيارات بالأقساط وفتح 15 منفذاً تسويقياً.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري ناقش خلال جلسة مسائية مع الملاكات المتقدمة في الوزارة، الخطط والبرامج المعدة للأشهر الستة المقبلة وإجمال الإيرادات والنفقات وإجراءات أتمتة البطاقة التموينية وتوفير وتأهيل واجهات الأبنية ومقترباتها وتزيين الأبنية بإنارة ليلية تعمل بالطاقة الشمسية والملفات الأخرى التي استعرضت خلال الجلسة".

وأكد الغريري، "ضرورة وضع الخطط والأهداف الممنهجة والمستقبلية التي تتماشى مع التوجهات الحكومية والمتطلبات الحالية للتحول نحو اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص لخلق التنافس".

وأضاف، أن "وزير التجارة وجّه الإدارات العامة على جدولة تلك الخطط والبرامج والسعي لعقد شراكات وتشجيع الاستثمار لتحقيق الجدوى الاقتصادية المنشودة وزيادة الإيرادات"، مؤكداً أن "الشركات التي تأشر لديها زيادة الانفاق على الإيراد المتحقق اتخاذ إجراءات عملية بهذا الجانب".

وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع "تبادل وجهات النظر في المواضيع التي طرحت والإجابة على الاستفسارات وتوجيهات الغريري في ضوئها.

وأهم الخطط التي طرحتها الشركات والدوائر: 1- إطلاق بيع السيارات بنظام التقسيط، نصب منظومات الطاقة الشمسية بالأقساط ضمن مبادرة البنك المركزي، تجهيز رقم الفحص المؤقت المروري للسيارات الداخلة للعراق .

2- الاستعداد الأمثل للدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، إنشاء مدينة معارض حديثة ومتطورة في أطراف مدينة بغداد.

3- افتتاح الأسواق المركزية مشروع مجمع الإطارات في مجمع مشن وسوق الزبير المركزي ومعرض ديالى خلال الشهر المقبل .

4- فتح 15 منفذاً تسويقياً لبيع المواد الغذائية تفوق مساحتها المنافذ الحالية وخلال الشهرين المقبلين والعمل على إنشاء ثلاثة مجمعات تسويقية بطراز حديث ومتطور . 5- تطوير وتأهيل المطاحن الحكومية، المضي بمشروع الطحين التجاري ومشروع دعم الرغيف المدعوم.

6- إنجاح الموسم التسويقي 2023، تفعيل خطوط سكك الحديد في الشرقاط والموصل، الاستخدام الأمثل لسايلو أم قصر، متابعة بناء سايلوات الديوانية والعمارة .

7- الأرشفة الالكترونية والرسم الالكتروني والاستعلامات الالكترونية وتسريع إجراءات المنصة الالكترونية لدائرة تسجيل الشركة مع مركز البيانات الوطني .

8- عقد دائرة القطاع الخاص جلسات حوارية مع أصحاب المشاريع الصغيرة بين البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية، عقد لقاء مع المنظمات الدولية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مركز بحثي .

9- خطط وبرامج أسبوعية وشهرية وفصلية لدائرة الرقابة التجارية لتدقيق عمل الدوائر والشركات وتقويم الأخطاء .10- أتمتة عمل الدائرة الإدارية والمالية وتقنين الحصول على الشهادات العليا لموظفي الوزارة وحسب احتياجاتها من الاختصاصات. 11- التحول الالكتروني في الدائرة القانونية والعمل بالبريد الالكتروني كتجربة أولية في المعاملة القانونية .

12- إجراءات دائرة التخطيط والمتابعة لاستكمال مشروع البطاقة التموينية مع تحديث قاعدة بياناتها على مستوى محافظات البلاد، وإجراء التحليل الاحصائي لعمليات الاستيراد والتجهيز".

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