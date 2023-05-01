الإطاحة بأحد منفذي جريمة قتل استاذ تربوي في ذي قار

2023/05/01 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، القبض على أحد المنفذين لجريمة قتل التربوي علي حسان في الشطرة.

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