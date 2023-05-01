2023/05/01 | 13:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: رصد صـرف 9 مليارات ديـنـار فـوق تخصـيصات دائرة صحة النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/01 | 13:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: رصد صـرف 9 مليارات ديـنـار فـوق تخصـيصات دائرة صحة النجف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: رصد صـرف 9 مليارات ديـنـار فـوق تخصـيصات دائرة صحة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).