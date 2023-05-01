2023/05/01 | 13:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hxrAJzTJtzQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. مساع حكومية لتطوير قطاع الزراعة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. مساع حكومية لتطوير قطاع الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).