التجارة المسرطنة.. إحباط ثاني عملية تهريب

2023/05/01 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باحباط محاولة تهريب عجلتين محملتين بـ"سكراب" الى محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "بكمين محكم استمر لعدة ساعات وبإشراف مباشر من قبل امر مشاة لواء ٢٥ فرقة ١٧ العقيد ركن علي عبد الرزاق عبد، تم احباط محاولة تهريب عجلتين محملتين بمادة السكراب الى محافظة البصرة".

وأضاف انه "تم القبض على المهربين اثناء محاولة خروجهم من سيطرة ٧٥ جنوبي بغداد باتجاه البصرة".

وأشار الى أن "هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة".

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