2023/05/01 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بإندلاع حريق هائل في مصنع للإسمنت وسط محافظة أربيل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع بمصنع للإسمنت في شارع 60 وسط محافظة أربيل".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني تحاول احتواء الحريق الذي التهم أجزاء واسعة من المصنع".

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