المالية النيابية تعقد اجتماعاً لدراسة ومراجعة بنود وفقرات الموازنة

2023/05/01 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب_الإعلامي عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا مهما لدراسة ومراجعة بنود وفقرات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2024 ووضع الملاحظات بشأنها بغية الإسراع في إقرارها .وقال رئيس اللجنة المهندس عطوان العطواني : أن لجنته استهلت الاجتماع بقراءة الفصل الاول وبنود الموازنة والاطلاع على الجداول الملحقة الخاصة بالقانون، ومتابعة البيانات الواردة […]

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