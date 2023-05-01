2023/05/01 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة ، اليوم الاثنين ، ضبطها تجاوزاً في الصرف وتزويراً بعشرة مليارات دينارٍ في دائرة الصحَّة، ومخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمجمعٍ سكنيٍّ في النجف.وأفادت الدائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة ترصد صـرف 9 مليارات ديـنـار فـوق تخصـيصات دائرة صحة النجف المركز الخبري الوطني.

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