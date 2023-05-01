بارزاني و وزير التخطيط يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

2023/05/01 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم الأوضاع السياسية في العراق.وذكر بيان لمقر بارزاني ،تابعه / المركز الخبري […]

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