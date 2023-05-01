"عقب فشل مساعي الإنقاذ".. جيه بي مورغان يستحوذ على فيرست ريبابليك بنك

2023/05/01 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على مصرف فيرست ريبابليك ومقره كاليفورنيا، وسيستحوذ عليه مصرف جي بي مورغان، على ما أعلنت الهيئة الناظمة الحكومية للقطاع الإثنين عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر، وفق ما نقلت فرانس برس.

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