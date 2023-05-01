برشلونة للاقتراب أكثر من اللقب وريال مدريد لتأمين الوصافة

2023/05/01 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد التسجيل في مرمى ريال بيتيس في الدوري الاسباني لكرة القدم.برشلونة في 29 نيسان/ابريل 2023 مدريد (أ ف ب) – يواصل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته للقبه الـ27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 وذلك عندما يستقبل على ملعبه “كامب نو” أوساسونا الثلاثاء ضمن منافسات […]

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