الدستور والعدالة المفترضة في توزيع الثروة – مشتاق الربيعي

2023/05/01 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشتاق الربيعي لا توجد ديمقراطية حقيقية في العراق بل فوضى سياسية، وحرية التعبير متواضعة.نرى حلولا لا تلبي طموحات وتطلعات الشارع العراقي .ومطالب الشباب الذي انتفض العام ٢٠١٩ لم تنفذ وكانت مجرد كانت وعود كاذبة.لا فرص عمل ولا تحسين للواقع المعاشي للمواطنين ولا زيادة للمستحقات المالية للعاملين بالجانب الحكومي والمتقاعدين واعداد العاطلين […]

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