عمّال العراق.. دعوات إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف السلامة والعلاج

2023/05/01 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الالاف من العمال في مسيرة احتجاجية في بغداد من اجل المطالبة بسلم عادل للرواتب بغداد/الزمان: يحتفل العراقيون بعيد العمال الذي يصادف ‏الإثنين‏، الأول من‏ أيار‏، مشاركين شعوب العالم في إظهار الاحترام لدور الطبقة العاملة في المجتمع، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام في عيد العمال، وفق بيان صدر عن مكتبه […]

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