الخارجية: اجلاء 19 عراقياً من السودان الى جدة

2023/05/01 | 13:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجمالي عدد الجالية العراقية في السودان يبلغ نحو 300 مواطن.

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