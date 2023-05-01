إخماد حريق التهم بناية تجارية جنوبي بغداد (صور)

2023/05/01 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نجحت فرق الدفاع المدني باحتواء واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بنايه تجارية مشيدة من ثلاثة طوابق مغلفة بالواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والخطر مخالفة لتعليمات الدفاع المدني متخذه كمخزن ومحال تجارية للزيوت في منطقة حي الإعلام جنوب بغداد الكرخ.حيث استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بعجلاتها التخصصية والساندة وطوقت النيران وعزلت البناية عن ما يجاورها من ابنية تجارية وكافحة النيران من أربعة محاور من جهات البناية الاربعة وحققت المحور الخامس لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل باستخدام عجلة السلم وتسيطر على امتداد الحريق رغم شدة نيران الزيوت المشتعلة .على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.اعلام مديرية الدفاع المدني2023/5/1

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