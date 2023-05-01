2023/05/01 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تناقش حجم الإنفاق اللازم في الموازنة لمعالجة ملف الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تناقش حجم الإنفاق اللازم في الموازنة لمعالجة ملف الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).