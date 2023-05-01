2023/05/01 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، عن تحرك حكومي ونيابي لاقرار تشريعات تحفظ حقوق العمال في العراق.

وقال الاسدي في كلمة له خلال مشاركته باحتفالية بمناسبة عيد العمال العالمي وحضرته (بغداد اليوم) إن "شريحة العمال سندٌ وعامل اساسي في دعم حراكنا نحو تقديم الخدمة التي يحتاجها ابناء شعبنا"، مبينا أنه "يعمل للدفاع عن هذه الشريحة وضمان حقوقها".

واضاف الاسدي أن "وزارة العمل ومن خلال مجلس الوزراء ومجلس النواب ولجنة العمل النيابية تعمل على التحرك لإقرار التشريعات اللازمة التي تحفظ للعمال حقوقهم القادمة".

وأشار الى أنه "هنالك جملة من التشريعات اشار لها رئيس الاتحاد العام للنقابات العمال في العراق وضعت على طاولة مجلس الوزراء واخذت المناقشات اللازمة واحيلت الى مجلس النواب".

وتابع "لقد عقدنا جملة من اللقاءات على مستقبل الطبقة العاملة وعلى حاضرها ومستقبل ابنائها وحتى يكون قانون التقاعد وضمان العمال قانوناً متكاملاً ما سيؤدي بالتأكيد الى ان تنطلق هذه الشريحة الواسعة نحو مستقبل يضمن العيش الكريم ويحقق التطلعات".

وأكد أن "الايام المقبلة ستشهد اعلان هذا القانون بعد ان اخذ حيزاً من النقاشات بالتنسيق مع لجنة العمل النيابية والذي كان من المفترض ان يكون عيد العمال العالمي الواحد من ايار لهذا العام هو عيد واعلان اقرار هذا القانون لكنه تأخر لبضعة ايام وسيعلن في الأيام القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي يكشف عن تحرك حكومي ونيابي لإقرار تشريعات تحفظ حقوق العمال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي يكشف عن تحرك حكومي ونيابي لإقرار تشريعات تحفظ حقوق العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).