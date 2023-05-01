المالية النيابية: تكثيف الاجتماعات لإنجاز الموازنة

2023/05/01 | 14:01 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، تكثيف اجتماعاتها من أجل إنجاز قانون الموازنة، بحسب الصحيفة الرسمية.

وكانت اللجنة المالية استأنفت، الأربعاء الماضي، مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025.

وأنهى مجلس النواب، في الـ18 من شهر نيسان الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، فيما يرجح نواب إقرارها أواخر الشهر الحالي.

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