2023/05/01 | 14:01 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تكثيف الاجتماعات لإنجاز الموازنة
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أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، تكثيف اجتماعاتها من أجل إنجاز قانون الموازنة، بحسب الصحيفة الرسمية.
وكانت اللجنة المالية استأنفت، الأربعاء الماضي، مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025.
وأنهى مجلس النواب، في الـ18 من شهر نيسان الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، فيما يرجح نواب إقرارها أواخر الشهر الحالي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تكثيف الاجتماعات لإنجاز الموازنة
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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