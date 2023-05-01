7 خطوات يجب اتباعها عند شراء المواد الغذائية

2023/05/01 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون تسوق الحاجيات المنزلية وخاصة المواد الغذائية، من الأمور التي تُشعر الأشخاص بالمتعة، ولكن يجب أخذ بعض النصائح بعين الاعتبار.

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