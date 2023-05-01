2023/05/01 | 14:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UQC8M5i1FE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق الموت" يتسبب بحوادث يومية تخلف العديد من الضحايا") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طريق الموت" يتسبب بحوادث يومية تخلف العديد من الضحايا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).