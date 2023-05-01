الدفاع المدني تخمد حريقاً التهم بناية متخذة مخزناً للزيوت ببغداد

2023/05/01 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق التهم بناية متخذة مخزناً للزيوت بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بنايه تجارية مشيدة من ثلاثة طوابق مغلفة بالواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والخطر مخالفة لتعليمات الدفاع المدني متخذه كمخزن ومحال تجارية للزيوت في منطقة حي الإعلام جنوب بغداد الكرخ”.

وبينت أن “فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بعجلاتها التخصصية والساندة وطوقت النيران وعزلت البناية عن ما يجاورها من ابنية تجارية وكافحة النيران من أربعة محاور من جهات البناية الاربعة وحققت المحور الخامس لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل باستخدام عجلة السلم وتسيطر على امتداد الحريق رغم شدة نيران الزيوت المشتعلة”.

وطالبت المديرية بـ”فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

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