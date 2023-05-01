2023/05/01 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أدلت المتهمة بقتل طفلها في محافظة الشرقية في مصر، باعترافات صادمة حول الجريمة أمام جهات التحقيق.وقالت المتهمة: “كان لسة فيه الروح لما ضربته على راسه بإيد الفاس، مسكته دبحته وجريته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعترافات صادمة لآكلة طفلها بعد قتله في مصر المركز الخبري الوطني.

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