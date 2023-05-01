2023/05/01 | 14:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن “إيران...

ظهرت المقالة إيران: الضغوط الأمريكية السياسية والاقتصادية تعيق مساعدتنا للبنان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: الضغوط الأمريكية السياسية والاقتصادية تعيق مساعدتنا للبنان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: الضغوط الأمريكية السياسية والاقتصادية تعيق مساعدتنا للبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).