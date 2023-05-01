مخالفات جسيمـة وهدر للمال العام بمشروع إنشاء مجمـع سكني في النجف

2023/05/01 | 14:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبطها تجاوزاً في الصرف...

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