2023/05/01 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب انفجار "عبوة ناسفة" في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا الإثنين، من دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد مسؤول محلي.

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