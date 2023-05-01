الإعمار: 77% هي نسبة إنجاز مشروع جسر الگريعات

2023/05/01 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع جسر الگريعات في بغداد.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، بنگين ريكاني ، تفقد اعمال مشروع جسر الگريعات الثابت في بغداد الذي وصلت نسبة انجازه الى 77 بالمئة، ورافقه في الجولة الميدانية امين بغداد عمار موسى".

وأضاف أن "طول الجسر يبلغ (225 م) و عرضه (14.5 م)، ويتكون من خمسة فضاءات بطول (45 م) للفضاء الواحد، كما يحتوي على أربع منصات استراحة تبعد عن مسار الجسر بمقدار (20م)"، مشيراً الى أن "المشروع ينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور عن طريق شركة الفاروق (سعد سابقاً) وفحوصات المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابعين للوزارة".

وحث ريكاني، بحسب البيان "القائمين على المشروع باستمرار الجهود لاجل انجازه وفق المواصفات الفنية المطلوبة، كونه يعد من المشاريع المهمة فوق نهر دجلة التي تربط منطقة الگريعات بالكاظمية؛ ويسهم في استيعاب أعداد الزيارات المليونية الوافدة صوب مدينة الكاظمية المقدسة".

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