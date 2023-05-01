2023/05/01 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انطلقت في بغداد، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للعقار والاستثمار.

وأفادت الصحيفة الرسمية، بـ"افتتاح المؤتمر الدولي للعقار والاستثمار الثاني في بغداد بحضور رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي ونائب رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين وهيئة استثمار بغداد".

وأشارت الصحيفة إلى "مشاركة رجال أعمال وشركات عربية وأجنبية متخصصة بقطاع الاستثمار"، في المؤتمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مؤتمر دولي للعقار والاستثمار في بغداد بمشاركة عربية وأجنبية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مؤتمر دولي للعقار والاستثمار في بغداد بمشاركة عربية وأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).