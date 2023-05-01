مستشار السوداني: تعديل سلم الرواتب بحاجة إلى موارد إضافية 

2023/05/01 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن الأشهر الخمسة السابقة شهدت بيع النفط العراقي بأكثر من 70 دولاراً.

وأضاف صالح في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "منظمة أوبك تتحدث عن بقاء ارتفاع أسعار النفط للعام الراهن فوق 70 دولاراً للبرميل الواحد".

وأشار إلى أن "ثلث العجز الحاصل في الموازنة يُموّل من الوفرة المالية من عائدات النفط لعام 2022".

وتابع، "ينبغي تعديل رواتب الدرجات الوظيفية المنخفضة لتحسين معيشتها"، ماضياً إلى القول "تعديل سلم الرواتب بحاجة إلى موارد إضافية لتمويل الزيادة بالنفقات".

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