2023/05/01 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّد رفع الحجز عن عقارات المتهم

بـ"سرقة القرن" نور زهير [https://non14.net/156605]،

الحديث عن خفايا هذه السرقة الكبرى،

وفيما أرجع مراقبون وسياسيون هذا

القرار إلى القضاء وأكدوا عدم وجود تدخل

سياسي فيه،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقارات نور زهير.. هل يقترب إعلان "براءته" ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقارات نور زهير.. هل يقترب إعلان "براءته" ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).