عيد العمال.. جرد بيانات – نواف شاذل طاقة

2023/05/01 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواف شاذل طاقة تقدر بيانات البنك الدولي معدل البطالة في العراق عام 2022 بنحو 14.2 بالمائة أي بما يعادل نحو سبعة ملايين عراقي.بالمقابل، تشير احصائيات وزارة التخطيط العراقية إلى أن 25 بالمائة من العراقيين أي أقل من 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، على الرغم من تأكيد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة […]

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