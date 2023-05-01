2023/05/01 | 14:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأول من مايو 2003 تاريخ إعلان بوش النصر في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/01 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأول من مايو 2003 تاريخ إعلان بوش النصر في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأول من مايو 2003 تاريخ إعلان بوش النصر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).