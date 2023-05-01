2023/05/01 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

شارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، العمال العراقيين عيدهم في "مسطر" وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "الاسدي شارك، صباح اليوم، عددا من العمال وجبة الإفطار في (مسطر) – مكان مخصص لتجمع العمال- بمنطقة ساحة الطيران وسط بغداد".

وأضاف أن "وزير العمل هنأ العمال بعيدهم العالمي، واطلع على همومهم المعيشية".

وفي وقت سابق، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي عن تحرك حكومي ونيابي لإقرار تشريعات تحفظ حقوق العمال في العراق، مبينا أن شريحة العمال سندٌ وعامل اساسي في دعم الحراك نحو تقديم الخدمة التي يحتاجها ابناء الشعب العراقي.

وعلى غير مثال سابق، يشار الى أن خطوة الاسدي بمشاركة ابسط شريحة في المجتمع العراقي، وجبة افطار ربما لم يسبقه أحد من وزراء الحكومات المتعاقبة وعلى مدى عشرين عاما.

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