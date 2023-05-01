بحضور السوداني.. صور من اجتماع قيادات ائتلاف إدارة الدولة

2023/05/01 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عقدت قيادات ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة المستجدات السياسية والمنهاج الحكومي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "قيادات إدارة الدولة عقدت، اليوم، اجتماعها الدوري بحضور السوداني، لمناقشة الملفات السياسية ومراحل تنفيذ المنهاج الحكومي".

وأضاف أن "الاجتماع عقد في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد"، مبينا أن "الاجتماع تطرق الى مشروع قانون الموازنة الاتحادية وورقة الاتفاق السياسي".

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