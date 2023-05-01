بلاسخارت تؤكد استمرار الدعم الأممي للحكومة العراقية

2023/05/01 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، استقبل بمكتبه اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، مبيناً أن "الأعرجي استعرض لبلاسخارت، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث ملفي مخيم الهول السوري وسنجار".وأوضح البيان أن "الجانبين أكدا على أهمية العمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار القضاء".وأكدت بلاسخارت بحسب البيان على "استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية".

من جانبه، أشار مستشار الامن القومي الأعرجي الى أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني، تعمل إلى جانب الأمم المتحدة وفق منهج تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستثمار هذا الاستقرار في ترسيخ الأمن والتعايش السلمي".

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