الأعرجي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت

2023/05/01 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي وممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، على اهمية تفعيل الاجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الاعرجي، استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”.واستعرض الأعرجي، […]

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