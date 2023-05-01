خبر أضحك مذيع CNN على الهواء.. حديقة حيوان تعلن عن حاجتها لموظف ليعمل كطائر فيها

2023/05/01 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من محبي الحيوانات وتشعر بالراحة في ارتداء الزي، فقد توفر لك حديقة حديقة حيوان “بلاكبول” وظيفة مناسبة لك.

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