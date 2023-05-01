إدارة الدولة: يوم 10 أيار حد أخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة

2023/05/01 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد ائتلاف إدارة الدولة، أن يوم 10 أيار حداً أخيراً لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.

وذكر الائتلاف في بيان أن “الاجتماع الدوري لتحالف إدارة الدولة عقد اليوم بمشاركة قيادات التحالف في ضيافة الشيخ خميس الخنجر ، وبحث المشاركون في الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية و السياسية”.

وأكد الائتلاف وفقاً لبيانه، على “أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية واعلن الائتلاف يوم 10 أيار كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة”.

وبين الائتلاف أن “المشاركين أكدوا التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي كما بحث المشاركون بنود الاتفاق السياسي و بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري”.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجميع قيادات التحالف.

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