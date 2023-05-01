منتخبنا الشبابي يتخطى ريال بيتيس بثلاثية ودياً

2023/05/01 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح منتخبنا الشبابي في التغلب على فريق ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 3-1 ظهر اليوم الأثنين.

وأقيمت المباراة في مدينة روتا الإسبانية ضمن معسكر ليوث الرافدين استعداداً لكأس العالم.

وسيواجه منتخبنا الشبابي منتخب جبل طارق في آخر مبارياته التجريبية يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخبنا الشبابي قد تغلب على الدومنيكان 3-2 فيما تعادل مع البرازيل بهدف لمثله.

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