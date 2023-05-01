تحالف ادارة الدولة يؤكد إلتزامه بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي

2023/05/01 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد تحالف إدارة الدولة، اليوم الإثنين، إلتزامه بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي.وقال بيان للتحالف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “الاجتماع الدوري لتحالف إدارة الدولة عقد في بغداد بمشاركة […]

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