منزل الخنجر يحتضن اجتماعاً لإدارة الدولة و3 ملفات على طاولته (صور)

2023/05/01 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ائتلاف "إدارة الدولة" المشكل

لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً في

منزل رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر.

وقال مصدر سياسي، إن "الاجتماع ناقش

ثلاثة ملفات مهمة وهي ورقة

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