وزارة العدل تدعو البرلمان الى تجاوز العقبات التي تؤخر إقرار الموازنة

2023/05/01 | 15:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقرار الموازنة لثلاثة اعوام قادمة تعبر عن رؤية واضحة للبرنامج الحكومي.

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