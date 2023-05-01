اختفاء قيادات

2023/05/01 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين، من خطورة اختفاء عدد من القيادات البارزة في تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول السوري.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "اختفاء عدد من القيادات البارزة في داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري، يشكل خطورة وتهديد لأمن واستقرار العراق".

وأشار الى أنه "هناك مخاوف من أن يكون هؤلاء الإرهابيين قد هربوا من المخيم، وأن يتسللوا باتجاه الأراضي العراقية".

وبين عليوي أن "العراق يعمل منذ فترة طويلة على اغلاق كامل لمخيم الهول، لما يشكله من تهديد للأمن القومي العراقي، وخصوصاً لقربه من الحدود العراقية".

وأضاف "هناك مخاوف من استخدام هذا المخيم والإرهابيين فيه كورقة ضغط وتهديد ضد العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية".

وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية على "ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود العراقية – السورية لمنع أي محاولة لتسلسل هؤلاء الإرهابيين نحو الأراضي العراقية".

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة عن اختفاء نحو 60 قيادياً من "داعش" الإرهابي، من مخيم الهول السوري الى جهة مجهولة، ما اثار العديد من التساؤلات حول الجهة المهربة لهم وأماكن تواجدهم والاهداف التي تقف خلف هذا الاختفاء.

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